Meteoroloji açıkladı! İstanbul için kritik uyarı geldi saati belli hafta sonu da fena olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre bugün İstanbul'da sağanak yağış var. Öte yandan kavurucu sıcaklar da yurda giriş yaptı. Özellikle hafta sonu daha da sıcak olacak. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Mayıs - 1 Haziran 2022 tarihli tahmininde hava sıcaklığının artacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına zamanla güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." denildi.
Öte yandan bugün İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sağanak yağış var. O iller şöyle sıralandı:
İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimleri
İstanbul'da yaşayanlar dikkat!
İstanbul'da bugün özellikle Avrupa yakasında sağanak yağış var. Yetkililer öğle saatleri için uyardı.
Toz taşınımı uyarısı
Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.