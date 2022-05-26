Meteoroloji açıkladı! İstanbul için kritik uyarı geldi saati belli hafta sonu da fena olacak

Öte yandan bugün İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sağanak yağış var. O iller şöyle sıralandı:

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimleri