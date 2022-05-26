Kılıçdaroğlu'ndan kaçış planı iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Bütün kayıtları mahkemeye isteyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye kaçış planı iddiasıyla ilgili hakkında açılan davaya değinerek, "Ensar'ın ve TÜRGEV'in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz. O hakim kayıtları getirmezse hakim değildir." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ailesinin başında olduğu TÜRGEV ve Ensar vakıfları üzerinden ABD'deki TURKEN Vakfı'na para aktardığı ve bu ülkeye kaçacakları iddiası gündeme oturdu.

Ensar ve TÜRGEV vakfıları ise gönderilen paraların ABD'de yapımı süren yurt binası inşaatı için gönderildiğini belgelere herkesin açık kaynaklardan ulaşabildiğini açıkladı.

Öğrenci yurdu inşaatı için gönderildi açıklamasına cevap

Tartışmalar sürerken iddiasının sahibi Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu. Kılıçdaroğlu, ileri sürdüğü iddiasıyla ilgili şunları kaydetti:

“Eğer yurt yapılacaksa koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti yapamıyor mu? Manhattan adasında öğrenci yurdu mu olur? 35 katlı bina yapmışsınız, metrekaresi 10 bin dolar orada. Bunlar Türkiye'yi ve bizi kandıracaklarını mı sanıyor? Madem yurt yapacaklar, madem samimiler, madem bu kadar doğru dürüst iş yapacaklar neden bu rakamları Türkiye'de kendi vatandaşlarına açıklamadılar? Bu rakamları nereden öğreniyoruz? ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinden. Bizden niye gizliyorlar? Neyi kaçırıyorlar? Evet, video yayınladım. Evet, İnönü'nün dediği gibi suçluların telaşı içindeler. Hep beraber saldırıyorlar. Yok, 15 Temmuz. Yok, bilmem ne. Kardeşim, ben size soru soruyorum. Senin aile bireylerinin kurdukları vakıflar ve bu vakıflar aracılığıyla Amerika'ya gönderdiğin para, kardeşim! Niye gönderiyorsun? Muhammed Ali'nin çiftliğini aldın. Orası da mı öğrenci yurdu olacak? 35 katlı bina yaptın. Oraya ne yapacaksın? Geleceğini hazırlıyorsun. Bilmiyor muyuz? Bizi mi kandırıyorlar? Çocuk muyuz? Kimler bağışladı o paraları? O paraları nereden aldınız?”

"Türkiye ve ABD'de aileden bu parayı gönderen ve alan kim var?"

“Kamuya yararlı kuruluş neden bütün hesaplarını kamuoyu ile paylaşmaz? Neden kimden ne kadar bağış aldığını açıklamaz? Neden biz gidip IRS'in (Amerikan Vergi Dairesi) internet sitesinden öğrenelim?” diye soran CHP lideri, “Türkiye ve ABD'de aileden bu parayı gönderen ve alan kim var?" diye bilerek sorduğunu ve isim vermediğini belirterek şöyle konuştu:

“Ben isim vermedim. Videoda da özellikle vermedim. Erdoğan çıkıp açıklama yapsın diye. Şunu söylesin: ‘Ailemden hiç kimse yoktur bu işin içinde.’ Ben o zaman göstereceğim olup olmadığını. Aileden birisi yer alıyorsa ‘Neden bu işlere giriyor?’ diye soracağım. Başka işleri mi yok? Yurt yapmak onlara mı kaldı?”

“Man Adası'nda neyse bu da benzeri bir olay”

Kastettiği kişinin ABD'de TURKEN'in yönetim kurulunda bulunan Esra Albayrak olduğunu ifade eden CHP lideri, şöyle konuştu:

“Kendi geleceklerini hazırlıyorlar. Mal varlıklarını oraya götürüyorlar. Sermayelerini götürüyorlar. Neyle götürecekler? Vakıf aracılığıyla. Meşruiyet kazandırmak istiyorlar. İki vakıf aracılığıyla yapıyorlar. Bir Ensar, bir TÜRGEV. İkisi aracılığıyla para gönderiyorlar. Para hareketleri bunlar. Man Adası'nda neyse bu da benzeri bir olay."

“Burada bir sıkıntı olduğu zaman Amerika'ya gidebilecekler rahatlıkla. Mal varlıkları var, gökdelenleri var, çiftlikleri var” diyen Kılıçdaroğlu, evrakta görünen miktarın 67 milyon dolar olduğunu ve buna son iki yılın dahil olmadığına dikkati çekti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a, “Bizim öğrendiğimiz bu kadar. Son iki yılda ne kadar para gönderdiniz?” diye sordu.

“Ortada iddia yok, ortada belge var. Ne iddiası?”

"FETÖ iddiaları" şeklindeki eleştirileri hatırlatan Saymaz'a cevap veren Kılıçdaroğlu, “Ortada iddia yok İsmail Bey, ortada belge var. Ne iddiası? Bu para gitmiş mi? Gitmiş. TÜRGEV göndermiş. Evet. Ensar göndermiş. Evet. Yayınlandı mı? Evet. Belgeler sahte mi? Hayır, değil. Para hareketleri doğru mu? Evet, doğru. Neresi yanlış?" diye tepki gösterdi.

“Ensar'ın ve TÜRGEV'in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz”

Hakkında açılan dava için de teşekkür eden CHP lideri, “Dava açmalarının şöyle bir yararı var: Ensar'ın ve TÜRGEV'in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz. O hakim kayıtları getirmezse hakim değildir. Buradan söyleyeyim şimdiden. Hakim, hakimlik yapamaz artık. O da bu uyarımı dikkate alsın. TÜRGEV'in, Ensar'ın bütün kayıtlarını; kim ne kadar bağış yaptı, paralar nerelere gitti, neler yapıyorlar, tamamını mahkemeye isteyeceğim” diye konuştu.

“Mahkemeden kimin o paraları verdiğini isteyeceğiz, göreceğiz”

Kılıçcaroğlu, “Sizce TÜRGEV ve Ensar bu paraları hangi bağışçılardan elde ediyor?” sorusuna da , “Beni mahkemeye verdiler ya, mahkemeden o kayıtları isteyeceğiz. Kimin o paraları verdiğini isteyeceğiz, göreceğiz” diye yanıt verdi.