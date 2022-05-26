İstanbul’da akıl almaz olay! Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü
İSTANBUL Beyoğlu’nda girdiği evde, ev sahibiyle karşılaşan hırsız korkudan çatıya çıktı. Hırsız çatıda gezinirken dengesini kaybedip bir çocuğun üstüne düştü. Yaralı halde kaçmaya çalışan hırsız, bu kez de merdivenden düşerek bacağını kırdı...
İlginç olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, hırsızlık yapmak için tek katlı müstakil bir eve girdi.
İçeride çalacak bir şeyler aradığı esnada şahıs ev sahibiyle karşılaştı. Adamı karşısında gören hırsız, korkuyla evden çıkarak çatıya çıktı.
Kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü
Ev sahibinin aşağıya indirmeye çalıştığı hırsız dengesini kaybedince o esnada okula giden 9 yaşındaki Furkan A.’nın üstüne düştü. Neye uğradığını şaşıran çocuk ayağından hafif şekilde yaralanırken, hırsız ise panikle kaçmaya başladı.
Çıkmaz sokak olduğu için yolu bulamayan hırsız, bu kez de bir binanın merdivenlerini tırmandı. Sonuna gelen hırsız buradaki yükseklikten bir kez daha aşağıya düştü. Bacağı kırılan hırsız, birkaç metre yürüdükten sonra yere yığıldı.