Avrupa'nın Türkiye'ye gönderdiği çöp üç kat arttı! AB'nin çöp kutusu haline geldik

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye gönderdiği çöp atığı üç katına fırladı. Avrupa Birliği'nin toplam çöplerinin yarısı Türkiye'ye geliyor böylece Türkiye en çok çöp alan birinci ülke oldu.

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Greenpeace'in 'Türkiye, Avrupa'nın en büyük plastik atık çöplüğü haline geldi' uyarısı sonrası AB ülkelerinin toplam katı atıklarının yaklaşık yarısını Türkiye'ye gönderdiği ortaya çıktı. Birlik üyelerinden çıkan 33 milyon ton atığın 14.7 milyon tonu Türkiye'ye gönderiliyor.

Yeni açıklanan istatistiklere göre Türkiye 2021'de de Avrupa Birliği'nin en fazla katı atık gönderdiği ülke oldu. 2021 yılında AB üyesi ülkelerden Türkiye'ye ihraç edilen katı atık miktarı 14,7 milyon tona ulaştı. Bu rakam 2004 yılından bu yana üç kattan fazla artışa işaret ediyor.

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, Türkiye'nin ardından ikinci sırada 2,4 milyon tonla Hindistan, üçüncü sırada ise 1,9 milyon tonla Mısır yer aldı. Sıralamadaki diğer ülkeler ise sırasıyla İsviçre, İngiltere, Norveç, Pakistan, Endoznezya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fas oldu.

Son yıllarda AB'den Pakistan'a ihraç edilen atık oranı büyük artış gösterdi. 2004 yılında yalnızca 0,1 milyon ton olan atık miktarı 2021'de 1,3 milyon tona çıktı. Öte yandan 2009'da 10 milyon tonla zirve yapan Çin'e bu yıl gönderilen atık miktarında büyük düşüş yaşandı ve 0,4 milyon tona geriledi.

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden üye olmayan ülkelere ihraç edilen katı atık miktarı 2004'ten bu yana yüzde 77 artarak yaklaşık 33 milyon tona çıktı.

En fazla katı atık ihraç eden AB ülkeleri listesinde 6,3 milyon tonla Hollanda, 4,3 milyon tonla Belçika ve 3,3 milyon tonla Almanya ilk üç sırada yer aldı.

AB'nin 2021 yılındaki katı atık ithalatı da artış gösterdi. 2012 yılında 14,7 milyon tonluk ithalat miktarı 2021'de 19,7 milyon tona ulaştı.

Katı atık ithalatında 2,9 milyon tonla Hollanda yine birinci sırada yer alırken, 2,6 milyon tonla İsveç, 2,5 milyon tonla Almanya üçüncü sıraya yerleşti.

AB'nin en fazla ihraç ettiği maddeler demirli metaller, kağıt ve karton, demir içermeyen metaller ve tekstil başı çekti. Diğer atıklar arasında mineraller, plastikler, kauçuk, ahşap, organik maddeler ve cam bulunuyor.

AB'nin en fazla ithal ettiği maddelerde ise ilk sırada demirli metaller yer aldı. Bu maddeyi tanımlanmayan maddeler, ahşap ve kağıt ve karton ürünleri takip etti.

AB'ye en fazla demirli metal atık ve kağıt ihraç eden ülke İngiltere oldu.

Demir ve çelik içeren demirli metaller 2021 yılında yine AB'nin en fazla ihraç ettiği atık oldu. 19,5 milyon ton ile AB'nin toplam katı atık ihracatının yarısından fazlasını (yaklaşık yüzde 59) oluşturan demirli metal atıkların varış ülkesi olarak ilk sırada yine Türkiye yer aldı.

Türkiye'ye gönderilen demirli metal atıkların miktarı 13,1 milyon tona ulaştı. Bu oran AB'den ihraç edilen demirli metal atıkların toplam miktarının yaklaşık yüzde 67'sine denk geliyor.

Kağıt atıklar açısından ise 2021'de en fazla ihracat Hindistan'a yapıldı. AB'nin toplam katı atık ihracatının yüzde 13'ünü oluşturan kağıt ihracatında Hindistan'a 1,2 milyon ton, Endonezya'ya 0,9 milyon ton, Türkiye'ye ise 0,4 milyon ton atık ulaştı.

Öte yandan çevre örgütü Greenpeace'in son raporunda, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin gönderdiği binlerce ton plastik atık, Türkiye'nin güneyinde çevreye atıldığı ve yakıldığı belirtildi. Raporunda, Türkiye'ye yaklaşık 241 kamyon dolusu plastik atık geldiği belirtilerek "Türkiye, Avrupa'nın en büyük plastik atık çöplüğü haline geldi" uyarısı yapıldı.

Eurostat'ın açıkladığı istatistiklerine göre Almanya'nın 106 bin tonla Türkiye'ye en çok plastik atık ihraç eden AB ülkesi oldu.