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Pençe Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit

Pençe Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı ateşte Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Irak'ta 18 Nisan'da başlayan operasyonda şehit sayısı 18'e yükseldi.

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