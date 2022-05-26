Tuğba Şenoğlu aslen nereli kaç yaşında sevgilisi kimdir, nişanlandılar

A Kadın Milli Takımımızın ve VakıfBank'ın başarılı smaçör oyuncusu Tuğba Şenoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burhan İvegin'le nişanlandı. Birçok yıldız isminde katıldığı nişan büyük ilgi gördü. Bu gelişme sonrasından Tuğba Şenoğlu'nun nişanlısı Burhan İvengin merak edildi. Peki antrenör olan Burhan İvengin kimdir, kaç yaşında?

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Türkiye'ye büyük gurur yaşayan A Milli Kadın voleybol oyuncusu Tuğba Şenoğlu uzun süredir birlikte olduğu antrenör sevgilisi Burhan İvegin ile nişanlandı. Takım arkadaşlarının ve spor camiasından birçok ismin katıldığı nişan büyük ilgi gördü. Bu mutlu eden gelişme sonrası Burhan İvegin merak konusu oldu. Peki Tuğba Şenoğlu ile nişanlanan Burhan İvegin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

VakıfBank'la CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Tuğba Şenoğlu, Burhan İvegin’le evliliğe doğru ilk adımı attı. Genç çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Tuğba Şenoğlu kimdir: Tuğba Şenoğlu, 2 Şubat 1998 tarihinde Tarsus'ta dünyaya geldi. Türk voleybolcudur. Smaçör pozisyonunda oynamaktadır. Günümüzde Vakıfbank ve Türkiye kadın millî voleybol takımında forma giymektedir.

Voleybola 10 yaşında Tarsus'ta başladı. Bu yıllarda kendisine örnek aldığı isim Gözde Kırdar'dı. 2013'te VakıfBank SK altyapı takımına transfer oldu. Takip eden dönemde altyapı ile Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğuna ulaşan takımda yer aldı (2013-2014). 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu, sonraki sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi. 2017'de 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türk millî takımında yer alarak turnuvanın Rüya takımına "en iyi smaçör" olarak seçildi

Şenoğlu Vakıfbank SK'ye geri döndükten sonra (2017-2018 sezonu)

2017-2018 sezonu itibarıyla VakıfBank SK ana kadrosunda yer almaya başladı ve burada 2 sezon geçirdikten sonra Yeşilyurt'a kiralık olarak transfer oldu. 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda İstanbul Aydın Üniversitesi SK takımında yer aldı ve takımı turnuvayı ikinci tamamladı.

2020-2021 sezonunda VakıfBank'a geri döndü. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ise elemeleri birinci, turnuvayı da beşinci bitiren Türkiye kadın millî voleybol takımında yer aldı. 2021-2022 sezonunda Vakıfbank'la bir sezonda elde edilebilecek tüm kupaları kazanarak, sezonu 5 şampiyonlukla tamamlayıp takımdan ayrıldı.

Burhan İvegil kimdir: Burhan İvegin Vakıfbank'ın Corporate Basketbol Ligi'nde mücadele eden basketbol takımının antrenörüdür.

Antrenörlük kariyerinin 8.yılında olan Burhan İvegin,İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü & Beşiktaş Spor Kulübü'nde görev aldı.

Burhan İvegin,İstanbul Üniversitesi Spor Kulübünde Asistan koçluk görevi yaptı..