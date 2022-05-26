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Buğday krizine yeni yol! Ukrayna'nın tahılı için Türkiye formülü

Buğday krizine yeni yol! Ukrayna'nın tahılı için Türkiye formülü

Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden olan Ukrayna’nın ihracat limanlarının Rus işgali nedeniyle kapanmasının ardından ülkenin ihracatı durma noktasına geldi.

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Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın ürettiği tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına çıkarılması için Türkiye ile Rusya ve Ukrayna arasında görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

İşgal öncesindeki aylarda arz talep dinamikleriyle keskin yükselişler kaydeden dünya gıda fiyatları, Ukrayna’nın ihracat yapamaması ve dünyanın başlıca hububat ihracatçılarından biri olan Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle yükseliş eğilimini koruyor.

20 milyon ton tahıl bekliyor
Ukrayna limanlarında ihracat için bekleyen 20 milyon tondan fazla tahıl bulunuyor.

Reuters’a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, “Ukrayna’dan tahılın çıkarılması için Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşüyor. Türkiye’den açılacak bir koridor ile bu tahılın hedef pazarlarına ulaşması talep oldu. Görüşmeler halen devam ediyor” dedi.

Rusya kendisine uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında Ukrayna’da gıda taşıyacak gemiler için bir koridor açabileceğini dün beyan etmişti.

Kremlin: Olaylardan batı sorumlu
Kremlin ise son yaptığı açıklamada Ukrayna tahılına ilişkin sorunların batıdan kaynaklandığını belirtti. Kremlin, ABD ve Avrupa Birliği’nin, Rusya’nın Ukrayna’nın tahıl ihracatına engel olduğu iddiasını kabul etmediklerini, bu duruma Batı’nın uyguladığı yaptırımların neden olduğunu açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov düzenlediği basın toplantısında “Bu iddiaları kesin bir şekilde reddediyoruz. Tam aksine bu duruma Batılı ülkelerin attığı adımların neden olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Moskova Batı’ya Ukrayna’nın tahıl ihracatını durdurduğunu iddia ettiği yaptırımları kaldırma çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Moskova’yı gıda ihracatını silah olarak kullanmakla suçlamış, Kiev ise Rusya’nın işgal ettiği bölgelerdeki yüzbinlerce ton tahıla el koyduğunu iddia etmişti.

Rusya 24 Şubat’ta “özel askeri operasyon” adını verdiği bir adımla Ukrayna’yı işgal etmiş ve bu işgal neticesinde Ukrayna tahıl ve ayçiçeği yağı ihracatı için sıkça kullandığı Karadeniz’deki limanları kullanamaz hale gelmişti.

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