Isparta'daki 1 haftalık elektrik kesintisi için dağıtım şirketine rekor ceza! Her eve 109 lira ödenecek

EPDK, Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası verdi. Tutar, tüketicilere ödenecek.

Abone ol

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası verdi.

Cengiz ve Kolin holdinglerin ortak olduğu CK Enerji Akdeniz Elektrik dağıtım AŞ'den alınacak 15 milyon 583 bin lira, tüketicilere ödenecek.

Karar gereği her bir eve 109 TL, her bir işyerine ise 1307 liralık tazminat ödemesi yapılacak.

Kar yağışında günlerce elektriksiz kalmışlardı

Şubat ve mart aylarında yaşanan yağışlarda elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki çoğu mahallede kesinti yaşanmıştı. Doğal gaz da çalışmadığından karanlıkta kalan vatandaşlar ısınma başta olmak üzere pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştı.