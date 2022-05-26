Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına tepki göstererek "Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi İşbirliği Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik çağrısı ve kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi İşbirliği Programı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt vererek "Bir cumhurbaşkanının ailesinin hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir. İşini yapan her kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir. Tüm kamu görevlilerimiz müsterih olsunlar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Etik kurulumuzun çabalarını destekledim, desteklemeyi sürdürüyorum. Türkiye, dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip devletlerinden. Ülkemiz geçmişte uzunca bir vakit vesayetle, darbelerle, yapısal sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Kamuda da kimi zaman ideolojik bağnazlık, kimi zaman ahlaki aşınma diyebileceğimiz zafiyetler yaşanmış olabilir ama bu milletin mayası sağlam olduğu için üstesinden geldik. Geçen 20 yılda ülkemiz, kamu hizmetlerinin kalitesi ve yaygınlığı hususunda da önemli mesafe kat etmiştir. Eksikleri bu kadar kısa sürede elde etmek elbette kolay olmadı.

FETÖ'den PKK'ya kadar çeşitli terör örgütü ile iltisakı yüzünden kamudan ihraç edilen çok sayıda personel oldu. Her bir kamu personeli için gereken işlemler yapılmaktadır. Son dönemde sıklaşan şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini, bürokratları açıkça tehdit ettiğini görmeye başladık. Elbette herkese eleştirilebilir. Biz de geçmişte valisinden hakimine pek çok kamu görevlisini hukuka uygun olmadığını düşündüğümüz iş ve işlemleri sebebiyle tenkit ettik. Ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik. Çünkü demokratik hukuk devletinde olması gereken budur.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

Bu kişi kendisine oy vermedi diye kimi zaman işçiye, kim zaman çiftçiye hakaret ettiği gibi kimi zaman da kamu görevlilerini alenen hedef göstermektedir. Peki, verdiği karar için hakimi, işlem için polisi, attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Demokraside böyle bir usül olabilir mi? Asla. Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz platformda aynı zamanda kamu görevlilerinin hakkını, onurunu savunmak da görevimizdir. Kamu görevlilerimize hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Çünkü bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek.

Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Böyle bir kepazeliğe, ahlaksızlığa asla izin veremeyiz.

Bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir. Kamu görevlilerin tek bakacakları yer anayasa ve yasalardır. Hariçten gazel okuyanların naraları ile bu devlet iş yapmaz. Tüm kamu görevlileri müsterih olsunlar Türkiye'nin böylesi arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek tek bir anı yoktur."