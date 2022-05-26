İngiliz giyim devlerinden Marks & Spencer 32 mağazasını kapatıyor

İngiliz perakende devi Marks & Spencer, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve Brexit süreçlerinin neden olduğu ekonomik darboğaz nedeniyle kent merkezlerinde yer alan 32 mağazasını kapatma ve yerlerini değiştirme kararı aldı.

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İngiliz perakende devi Marks & Spencer, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) koptuğu Brexit süreci ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı nedeniyle kent merkezlerinden yavaş yavaş çekilmeye başladı.

Şirket, aldığı kararı 'tüketici davranışlarında bir değişiklik gördüğü' gerekçesiyle açıkladı. Yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisi sırasında çevrimiçi alışverişin artış kaydederek mağazalardaki satışın önüne geçtiğine işaret edildi.

Şirket, internet üzerinden giyim ve ev eşyaları satışlarımda yüzde 55.6'lık bir artış gördü, ancak mağaza satışları yüzde 11.2 düştü.

Açıklamaya göre şirket, önümüzdeki 3 yıl içinde 15 yeni mağaza ve 40 gıda satış noktası açmayı planlıyor.

Önce Brexit, sonra pandemi ve ardından Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımlar, perakende devlerini zor duruma sokmuştu. Kovid-19 salgınında sadece M&S değil; Debenhams, Dorothy Perkins ve Topshop gibi çok sayıda mağaza da kapılarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan M&S, kent merkezinden çekilişini 'başarısız yerel otorite ve hükümet politikasından' kaynaklandığını öne sürdü.