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MGK kritik gündemle toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

MGK kritik gündemle toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yılın üçüncü MGK Toplantısı'nda yoğun ve kritik gündemler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sinyali verilen Suriye operasyonu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde Türkiye'nin koyduğu şerh ve Yunanistan ile yaşanan gerilimler başta olmak üzere pek çok konu masaya yatırılacak.

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Ana gündemin sınır ötesi harekat olması bekleniyor.

Erdoğan, hafta başı yapılan Kabine toplantısının ardından Suriye'ye yeni bir askeri operasyon sinyali vermiş ve detayların MGK'da görüşüleceğini söylemişti.

Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Gündemdeki konular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonları, sınır güvenliği çalışmaları, Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri ile Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Kriterler ele alınacak
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantının önemli gündemlerinden olması öngörülüyor.

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