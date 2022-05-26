Esad yönetimi Türkiye'yi BM'ye şikayet etti NATO'ya şantaj iddiası

Türkiye'nin Suriye'deki terör gruplarına operasyon yapma planları Şam yönetimini panikletti. Birleşmiş Milletler'e mektup gönderen Esad yönetimi NATO müzakereleri için Türkiye'nin şantaj yapmakla suçladılad.

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği askeri harekat planıyla ilgili açıklamalara tepki gösterdi. BM'ye mektup gönderen Şam, Ankara'nın NATO'yla müzakereler için "şantaj" yaptığını iddia etti.

Suriye hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon sinyaline tepki gösterdi. Ankara'ya "şantaj" tepkisi veren Şam, Birleşmiş Milletler'e (BM) Türkiye'nin operasyon planına sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’e (BM) gönderdiği mektupta Türkiye'nin askeri müdahalelerinin hukuka aykırı olduğu ve 'savaş suçu'na denk olacağını belirtti. BM'ye üye ülkelerin Türkiye’nin “şantajcı” uygulamalarına sessiz kalmamaları çağrısı yapılan mektupta, ''Bunlar savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş suça denktir'' denildi.

Etnik temizlik suçlaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın mektubunda, Türkiye hükümetinin, kontrol ettiği bölgeler “işgal altındaki” yerler olarak tanımlanarak bu bölgelerde “etnik temizlik” politikası uygulandığı belirtildi. Açıklamada, “Suriye topraklarında uyguladığı her türlü tedbir veya faaliyetin hukuka aykırı ve geçersiz” olduğu belirtilerek bu uygulamalara karşı herhangi bir yaptırımın bulunmadığına dikkat çekildi.

Ankara’nın, 2016'dan bu yana Suriye'nin kuzeyine üç farklı askeri harekât düzenlediği belirtilen açıklamada, Şam’ın bu operasyonları ülkenin “egemenliği ve toprak bütünlüğüne müdahale” olarak gördüğü kaydedildi.

NATO'yla müzakere için tehdit

Türkiye’nin Suriye’nin “güvenliğinin ve toprak bütünlüğü”nü tehditlerinin NATO’nun genişleme çalışmalarına karşı “şantaj” ve “müzakere” kartı olarak kullandığı vurgulanan mektupta, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye devletlere “şantajcı” uygulamalara sessiz kalmama çağrısı yapıldı.

ABD: Ankara'yla temastayız

Konuya ilişkin ABD'den de açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yeni bir harekat planladıklarını açıklamasıyla ilgili olarak Ankara ile temasa geçtiklerini duyurdu. Price, Türkiye'nin Suriye’de "güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı" açıklamasına ilişkin, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliği'nin Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.

30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler

Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Suriye'nin kuzeyine olası askeri operasyon planı da dahil konu başlıklarını görüşmek üzere toplanıyor. Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır."