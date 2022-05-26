ASELSAN ile TUSAŞ arasında 343 milyon lira ve 18,6 milyon avroluk sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında 342 milyon 975 bin lira ve 18 milyon 570 bin avroluk elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı.

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, TUSAŞ ile 342 milyon 975 bin lira ve 18 milyon 570 bin avroluk elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2022-2028 döneminde gerçekleştirileceği aktarıldı.