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Ekonomik güven endeksi arttı TÜİK açıkladı

Ekonomik güven endeksi arttı TÜİK açıkladı

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Ekonomik güvenendeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi. Ekonomik güvenendeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güvenendeksi yüzde 6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 107,0 değerini, inşaat sektörü güvenendeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 81,6 değerini aldı.

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