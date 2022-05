Davos yeni pandemiye hazırlıkları konuştu her yıl yeni bir patojen çıkıyor!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır yüz yüze toplanamayan Dünya Ekonomik Forumu bu yıl toplandı. Davos'un oturumlarından biri de yeni pandemiye hazırlıklardı.

Davos 2022’ye katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, etkinliğin en önemli panellerinden biri olan “Preparing for the Next Pandemic” (Sıradaki Pandemiye Hazırlanmak) adlı panele dikkat çekti. Panelin gerek başlığı gerekse katılımcılarıyla çok özel olduğunu söyleyen Ali Ülker, izlenimlerini paylaştı.

Moderatörlük görevini üstlenen Fast Company CEO’su Stephanie Mehta, her yıl ortalama bir adet yeni patojenin ortaya çıktığı ve bunlardan herhangi birinin de tıpkı COVID-19 gibi bir pandemiye dönüşebileceği gerçeğini dile getirdi. Global Fund (GF) Genel Müdürü Peter Sands ise özel sektörün sorumluluklarına odaklandı. Pandemiyle mücadelede özel sektörün yeni araçlar, teknolojiler, beceriler ve uzmanlık gibi katkılar sunabileceğini söyleyen Sands, kamunun da bu avantajlardan yararlanması gerektiğini vurguladı. Diğer panelist Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı Bill Gates. “Yatırımcı, kâr peşinde koşar. Ben yatırımcı değilim,” diyen Gates özellikle pandeminin insani yönü üzerinde durdu. Sıradaki salgının nerede ortaya çıkacağı, hangi patojenden kaynaklanacağı, nasıl tedavi edileceği gibi konuları bilmek mümkün olmadığına göre, ancak ve ancak erken harekete geçmenin fark yaratacağını vurguladı.

Genetik varyasyon analizi teknolojilerinde dünya devi Illumina’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Frank de Souza, pandemi süresince bilim insanları üzerinde büyük bir inovasyon baskısı oluştuğunu söyledi. Diğer panelist Helen E. Clark ise 1999-2008 arasında Yeni Zelanda Başbakanı olarak görev yapmış, bugün ise Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki Anne, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Ortaklığı adlı STK’nın başkanlığını yürüten bir isim. İnsani yardım çalışmaları kadar siyaseti de yakından tanıyan Clark, bu çerçevede çok önemli bilgiler verdi.

Pandeminin hâlâ pek çok ülkeyi etkilediğini, özellikle de yoksul ülkelerde aşılanma oranlarının çok düşük olduğunu vurgulayan Helen Clark, ilgili her kişinin ve kurumun ortak çalışması gerektiğini söyledi. Son panelist ise Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame’ydi. COVID-19 pandemisinin özellikle Afrika’yı çok derinden etkilediğini ve önemli ders aldıklarını belirtti.