TSK terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor 14 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehitlerin kanı yerde kalmadı. Bölgede tespit edilen 14 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" denildi