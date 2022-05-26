BIST 2.426
DOLAR 16,36
EURO 17,56
ALTIN 972,69
HABER /  GÜNCEL

TSK terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor 14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor 14 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehitlerin kanı yerde kalmadı. Bölgede tespit edilen 14 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" denildi

İlgili Haberler
Pençe Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit
msb
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı harita ile duyurdu! 16 sahil kentinde mafyaya 'Müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı
İçişleri Bakanlığı harita ile duyurdu! 16 sahil kentinde mafyaya 'Müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı
Ekonomik güven endeksi arttı TÜİK açıkladı
Ekonomik güven endeksi arttı TÜİK açıkladı
MGK'da kritik gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti
MGK'da kritik gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti
Burhan İvegin kimdir kaç yaşında Tuğba Şenoğlu nişanlısı ne iş yapıyor?
Burhan İvegin kimdir kaç yaşında Tuğba Şenoğlu nişanlısı ne iş yapıyor?
Ümit Özdağ: Süleyman Soylu'yu gördüğüm yerde döveceğim
Ümit Özdağ: Süleyman Soylu'yu gördüğüm yerde döveceğim
Tuğba Şenoğlu aslen nereli kaç yaşında sevgilisi kimdir, nişanlandılar
Tuğba Şenoğlu aslen nereli kaç yaşında sevgilisi kimdir, nişanlandılar
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine polis baskını: Yüklü miktarda para ele geçirildi
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine polis baskını: Yüklü miktarda para ele geçirildi
Avrupa'nın Türkiye'ye gönderdiği çöp üç kat arttı! AB'nin çöp kutusu haline geldik
Avrupa'nın Türkiye'ye gönderdiği çöp üç kat arttı! AB'nin çöp kutusu haline geldik
Ceylan'ın oğlu Yiğitcan'ın babası kimdir imam nikahlı ikinci eşinden
Ceylan'ın oğlu Yiğitcan'ın babası kimdir imam nikahlı ikinci eşinden
Pençe Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit
Pençe Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit