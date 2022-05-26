Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 2022 kaç para oldu en düşük fiyat

Müslüman aleminin dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı, yavaş yavaş kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Bu sene artan enflasyon nedeni ile kurbanlık fiyatları da yüzde yüz zamlandı. 2022 yılında büyükbaş kurbanlıkların dişi dana 6 bindenn tosun ise 40 binden başlayacak.

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Kurban bayramı için geri sayım başlarken Türkiye'nin dört bir yanında kurban çadırları da yavaş yavaş kurulmaya ve fiyatlar netleşmeye başladı. Bu sene artam enflasyon zamlarından büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları da nasibini aldı. Kurbanlık fiyatları 2022 yılında yüzde yüz zamlandı. 2021 yılında 1300 liradan başlayan küçükbaş kurbanlıklar 2022 yılında 3 bin liradan başlıyor. Durum büyükbaş kurbanlıklar için de aynı. 2022 yılında en ucun büyükbaş kurbanlık dişi dana 6 binden tosun ise 40 binden başlayacak.

Erzurum’un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı yaklaştıkça hayvan fiyatları yükselişe geçti. Büyükbaş hayvan fiyatları ise dişi dana 6 bin TL ile 12 bin TL arası, erkek dana 8 bin ile 20 bin TL arası değişiyor. Düveler 12-20 bin TL arası, inekler 15 ile 35 bin TL arası, tosunlar 40 ile 70 bin TL arasında seyrediyor.

Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyecek. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti.

Civil, küçükbaş ve büyükbaş fiyatlarında bu yılki fiyatları açıklarken şunları söyledi:

"Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur."

Büyükbaş kurbanlıklarda hisse kaç olmalıdır: Küçükbaş hayvanlar için herhangi bir şekilde hisseli kurban kesimi uygun bulunmamaktadır. Bu nedenle hisseli kurban kesiminde kişilerin mutlaka büyükbaş hayvanlar için tercih yapması gerekecektir. Kurban hissesinde ise maksimum hisse sayısı 7 olarak belirlenmiştir. Bu bakımdan kurban hisse sayısı için kişilerin en fazla 7 kişi ile bir araya gelerek kurban bedelini birlikte ödemesi ve ardından kurban kesimi ile birlikte kurban et paylaşımlarını 7 eşit parça olarak yapması gerekecektir.

Kurban Bayramı ne zaman?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

2021 kurbanlık fiyatları

2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu.