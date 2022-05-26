Şamil Tayyar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a ayar çekti! 'Bu nasıl bir şımarıklık!'

AK Parti MKYK Üyesi Tayyar, "Atatürk kırmızı çizgim. Yeni anayasa laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a Twitter üzerinden ayar çekti. Tayyar, Uçum'a, "Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?" diye çıkıştı...

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYY) üyesi Şamil Tayyar ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum arasında daha önce "yüzde 50+1" tartışmasıyla başlayan kavga yeni bir boyuta taşındı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında "yeni anayasa" tartışmalarıyla ilgili değerlendirme yapıp "Ben yurtsever, sol, demokrat bir adamım, Atatürk hepimizin kırmızı çizgisidir, Cumhuriyetin birikimleri benim vazgeçilmezimdir. Yeni anayasa çalışması bu birikim üzerine kurulacak. Cumhuriyet, laiklik, Atatürk üzerine kurulacak" dedi.

Sanki tek karar vericiymiş gibi bu nasıl bir özgüven!

Twitter hesabından Mehmet Uçum'un sözlerini alıntılayan Tayyar, şu paylaşımı yaptı: "AK Parti’nin bir lideri var. Karar organı MKYK var. Bir parlamento var. AK Parti’nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde, tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?"

50+1 tartışmasında da birbirlerine girmişlerdi

50+1 tartışmasında Mehmet Uçum, bu sistemin “tuzak” olduğunu iddia eden bu düşüncede olanları isim vermeden “Soros ve ekibinin AK Parti içindeki uzantıları” olarak tanımlamıştı. Şamil Tayyar da Uçum'a "hadsiz, kimsin sen" diyerek çıkışmıştı.