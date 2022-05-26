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Rusya Merkez Bankası faizi düşürdü Ruble sert düştü

Rusya Merkez Bankası faizi düşürdü Ruble sert düştü

Rus rublesi, Rusya Merkez Bankası’nın politika faiz oranını yüzde 14’ten yüzde 11’e düşürme kararının ardından dolar ve avro karşısında değer kaybediyor.

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Dolar/ruble paritesi yüzde 8,3 artışla 64,3 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 12 yükselişle 68'e çıktı.

Rus rublesi, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından dolar karşısında 70 seviyesinden 130 seviyesine kadar çıkmış, ülkede yaşanan döviz krizi nedeniyle Rusya Merkez Bankası, sert sermaye kontrolleri uygulamaya başlamıştı. Ardından ruble, dolar karşısındaki kayıplarını telafi ederek 60 seviyesinin altına kadar gerilemişti.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı. Ardından faiz indirimlerine başlayan Rusya Merkez Bankası, son olarak bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda da politika faizini yüzde 11'e çekmişti.

Rusya Maliye Bakanlığı da 23 Mayıs’ta aldığı kararla, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranını yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürmüştü.

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