Benzin ve motorine kallavi zam! 27 Mayıs 2022'te benzin 1.43 lira, motorin 1.38 lira pahalandı

Brent petrol ve dolardaki ani yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Bu gece yarısı (27 Mayıs 2022) itibariyle benzin ve motorine yine çok kallavi zam geliyor...

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Araç sahiplerine kötü haber geldi. Dün LPG'ye gelen zammın ardından bugün de motorin ve benzine çok büyük zam geliyor. 26 Mayıs 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Zam, bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Bu gece yarısından yani 27 Mayıs 2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL zam geldi. Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları...

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor. LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.