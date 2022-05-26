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Eczaneden reçetesiz ilaç alanlar dikkat! Süre uzatılmayacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eczaneden reçetesiz ilaç alanlar dikkat! Süre uzatılmayacak

Raporlu hastaların reçetesiz ilaç alabilmeleri kolaylığı sona eriyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde hastanelerdeki yoğunluğun engellenmesi amacıyla getirilen uyguma kalkıyor.

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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Covid-19 pandemisi tedbirleri bağlamında “Kronik Hastalıklarda İlaçların Reçete Olmaksızın Temin Edilmesi Uygulaması” sonlandırılıyor.

Konu ile ilgili olarak 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Ecz. A. Caner Güven bir açıklama yaptı. Güven; “Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile, Covid-19 pandemisi tedbirleri çerçevesinde “Kronik Hastalıklarda İlaçların Reçete Olmaksızın Temin Edilmesi Uygulaması” Kanser, MS gibi bazı hastalıklarda kademeli olarak kaldırılan “eczanelerden reçetesiz ilaç temini uygulaması” 1 Haziran 2022 Çarşamba günü sona eriyor. Bir kısım hastalıkların ilaç raporları yıl sonuna kadar uzatıldı. Ancak hastalarımızın ilaçlarını tedarik etmek için 1 Haziran itibarı ile hekimlere başvurmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımız raporlarının uzatılıp uzatılmadığını eczanelerden ve E-Nabız sistemi üzerinden kontrol edebilirler. Bununla birlikte bazı ilaçların özel branş hekimleri tarafından reçetelendirilmesi söz konusu olduğu için hastalarımızın ilaç bitiş tarihlerini kontrol ederek gerekiyorsa randevu almaları muhtemel aksamaların da önüne geçecektir.” diye konuştu.

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