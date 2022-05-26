Koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Koronavirüs pandemisinde aşı geliştirenlerden olan BionTech şirketinin ortaklarından Pfizer'dan maymun çiçeği virüsü için açıklama geldi.

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Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, endemik olmayan ülkelerde vakaların arttığını gören yakın tarihli bir maymun çiçeği salgını hakkında “fazla endişe etmeyeceğini” söyledi.

Bourla verdiği demeçte, hastalıkla ilgili mevcut verilerin Covid-19 gibi diğer virüsler kadar kolay bulaşmadığını ve bir pandemiye yol açmasının olası olmadığını gösterdiğini söyledi.

Pfizer CEO'su, "Önümde tüm bilgilere sahip değilim, bildiğim her şeye rağmen fazla endişelenmem" derken, "Bu, rahatlamamız gerektiği anlamına gelmez. Sanırım durumun nereye gittiğini izlemeliyiz" diye konuştu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.