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Türkiye’de e-ticaret pazarı 381 milyar TL’ye yükseldi

Türkiye’de e-ticaret pazarı 381 milyar TL’ye yükseldi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pazar payını hızla artıran e-ticaret son araştırmalara göre, genişlik olarak 381 milyar TL’ye ulaştı.

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İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde pazar payı büyüklüğü giderek artarken 381.5 milyar TL'ye ulaşan pazarda her gün yeni bir oyuncu pazara dahil oluyor. E-ticaret, satıcıların ilgi odağı olmayı sürdürürken pazara yeni giren aktörler de yüksek satıcı komisyonlarını düşürmeyi hedefliyor.

Son verilere göre, nüfusun yüzde 72'sinin internet kullandığı Türkiye’de dünyaya paralel olarak online alışveriş pazar payını hızla artırıyor. Pazar payının artması ile birlikte bu sistemin içinde yenilikleriyle ihtiyaç duyulan yeni oyuncular da sektöre giriyor.

Online alışverişte yenilikleri beraberinde getirmeyi hedefleyen Migoo, yenilikçi yaklaşımları ve fiyat politikası ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Online alışveriş sektöründe bir çok aktörün olduğunu ve pazara yeni bir slogan ve yeni kurallarla gireceklerini belirten Migoo yöneticileri, en iddialı oldukları alanın komisyon oranlarında getirecekleri yeni kurallar olduklarını belirterek, klasik alışverişte kazanılan tecrübeleri de bu dünyayı oluştururken perakende alışverişte kazandığı yılların tecrübesini şimdi internet ortamına taşımayı hedeflerini kaydetti.

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