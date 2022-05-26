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CHP'li Ünal Çeviköz Finlandiya basınına konuştu NATO açıklaması olay oldu AK Parti'den sert tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'li Ünal Çeviköz Finlandiya basınına konuştu NATO açıklaması olay oldu AK Parti'den sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Finlandiya basınına konuşan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, Finlandiya'nın NATO üyeliğine terör gerekçesiyle veto sinyali veren Türk hükümetini eleştirmesine tepki gösterdi. 

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Finlandiya'da yayın yapan Helsinki Sanomat gazetesine verdiği röportajda kullandığı ifadeler tartışma konusu oldu.

Çeviköz, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğine "güvenlik endişelerini" dile getirerek karşı çıkmasını, "Bu konuyu Finlandiya'nın NATO üyeliğine engel olarak gündeme getirmek, dış politikada açık bir taktik hatadır. NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı." sözleriyle değerlendirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından, Çeviköz'ün söz konusu röportajdaki ifadelerine tepki gösterdi.

Çelik, "CHP adına yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesine 'taktik bir hata' denmiş." ifadesini kullandı.

"Bu, bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır"
Söz konusu açıklamada, NATO gibi bir güvenlik örgütünün içinde Türkiye'nin güvenliğine zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkılması ile NATO'ya üyelik için teröre desteğin kesilmesini istemenin "kusur olarak görüldüğünü" belirten Çelik, "Cumhuriyet'imizi ve demokrasimizi korumak için teröre karşı kararlı durmak zorundayız. Bu, bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, şunları kaydetti: "Uluslararası güvenlik için beraber çalıştığımız NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin teröre destek vermemesini istemek temel hakkımızdır. CHP adına buna karşı çıkılması, Türkiye’yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektir. Bunun, 12 Eylül darbe yönetiminin Yunanistan’la ilgili yaptığı yanlıştan farkı yoktur.

"NATO Genel Sekreteri'nin gösterdiği hassasiyetten bile yoksun olması yadırgatıcıdır"
Türkiye’nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, 'NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı' gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır. Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu.

Türkiye’nin bağımsız iradesi Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarında net ortaya konulmuştur. Bu irade, NATO Genel Sekreteri tarafından saygıyla karşılanmıştır. CHP adına yapılan açıklamanın NATO Genel Sekreteri'nin gösterdiği hassasiyetten bile yoksun olması yadırgatıcıdır."

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