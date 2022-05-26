Kavgada kopan kulak parçasını martı kaptı

“Kulağım gitti ama bir kadını ölümden kurtardım. Hiç pişman değilim”

Çelik, “Ameliyat oldum. 2 ameliyat geçirdim. Ama kulak eski şeklini almadı. Kulağıma hala su giriyor. Özel hastanede estetik ameliyatı olacaktım. İlk gittiğimde 100 bin lira fiyat çıkardılar. 100 bin deyince hiç arkama bakmadan çıktım oradan. Alıştım ama bu şekilde yaşamak zor. Ben bir kıza şiddeti önledim. Pişman olacak bir durum yok. Bazıları kulağımı görünce ‘bırak öldürseydi sen neden karışıyorsun’ diyor. Hatta sosyal medyadan mesaj atanlar da oluyor, direkt engelliyorum. Kulağım gitti ama bir kadını ölümden kurtardım. Hiç pişman değilim” dedi.