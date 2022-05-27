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RTÜK Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yayınlayan kanallar için dosya hazırladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden dile getirdiği iddiaların videosunu yayınlayan kanallar için RTÜK'ün dosya hazırladığı öne sürüldü.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı akşamı paylaştığı, TÜRGEV ve Ensar üzerinden Amerika’ya para aktarılması ile ilgili iddialarını öne sürdüğü videoyu eşzamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV ile ilgili RTÜK’ün dosya hazırladığı ileri sürüldü.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ailesinin başında olduğu TÜRGEV ve Ensar vakıfları üzerinden ABD'deki TURKEN Vakfı'na para aktardığı ve bu ülkeye kaçacakları ile ilgili bazı bilgiler öne sürerek video yayınlamıştı.

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