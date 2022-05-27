Volkan Demirel Fatih Karagümrük ile yolların ayrıldığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'le yollarını ayırdı. Genç teknik adam sosyal medya hesabından da ayrılığı resmen duyurdu.

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Yeni sezon başlamadan şok bir haber VavaCars Fatih Karagümrük'ten geldi. İstanbul ekibi, teknik direktör Volkan Demirel'le yollarını ayırdı.

Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.