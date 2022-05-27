Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş 'izin' açıklaması! Kritik tarihleri duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmenleri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Özer öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin açılışında konuştu.
Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
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