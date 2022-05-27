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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş 'izin' açıklaması! Kritik tarihleri duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş 'izin' açıklaması! Kritik tarihleri duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmenleri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Özer öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin açılışında konuştu.

Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.

Ayrıntılar gelecek...

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