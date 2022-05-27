Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mevziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi, mühimmat ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan "Eren/Abluka-2 Şehit Jandarma Er Erkan Özdemir (Mirgesav-1) Operasyonu" devam ediyor.

Bu kapsamda dün ilçenin Mirgesav kırsalında düzenlenen operasyonda, mevziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Arazideki aramada iki ayrı noktada 353 uçaksavar mühimmatı, 60 milimetrelik 2 havan mühimmatı, 2 el bombası fünyesi, 6 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve el telsizi bulundu.