BIST 2.463
DOLAR 16,39
EURO 17,60
ALTIN 979,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mevziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi, mühimmat ele geçirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan "Eren/Abluka-2 Şehit Jandarma Er Erkan Özdemir (Mirgesav-1) Operasyonu" devam ediyor.

Bu kapsamda dün ilçenin Mirgesav kırsalında düzenlenen operasyonda, mevziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Arazideki aramada iki ayrı noktada 353 uçaksavar mühimmatı, 60 milimetrelik 2 havan mühimmatı, 2 el bombası fünyesi, 6 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve el telsizi bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sancaktepe'de kafeden 15 bin TL’lik televizyon çaldı, 300 TL’ye hurdacıya sattı
Sancaktepe'de kafeden 15 bin TL’lik televizyon çaldı, 300 TL’ye hurdacıya sattı
Ekrem İmamoğlu aday olursa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi! Jahrein'e tepki yağdı
Ekrem İmamoğlu aday olursa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi! Jahrein'e tepki yağdı
Liverpool'un yıldızı İlkay Gündoğan’dan memleketinin takımına videolu destek
Liverpool'un yıldızı İlkay Gündoğan’dan memleketinin takımına videolu destek
Mayıs enflasyonu yüksek gelecek derken ENAG'dan ürküten rakam: Yüzde 200'lere çıkabilir
Mayıs enflasyonu yüksek gelecek derken ENAG'dan ürküten rakam: Yüzde 200'lere çıkabilir
Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi'nin açılış tarihini açıkladı Atatürk Havalimanı'nda kaç pist açık kalacak?
Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi'nin açılış tarihini açıkladı Atatürk Havalimanı'nda kaç pist açık kalacak?
ASELSAN milli İHA'ların gözünü keskinleştiriyor ayda 6 tane üretebilecek seviyeye gelindi
ASELSAN milli İHA'ların gözünü keskinleştiriyor ayda 6 tane üretebilecek seviyeye gelindi
İstanbul Şişli Fulya'da 3 kişi ölü bulundu! Sebep aşk cinayeti çıktı polis diye bağırmış
İstanbul Şişli Fulya'da 3 kişi ölü bulundu! Sebep aşk cinayeti çıktı polis diye bağırmış
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ek finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ek finansman
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Uğur Dündar kulis paylaştı: Dolar, enflasyona dayalı tahville düşürülecek baskın erken seçime gidilecek
Uğur Dündar kulis paylaştı: Dolar, enflasyona dayalı tahville düşürülecek baskın erken seçime gidilecek