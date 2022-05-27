Mayıs enflasyonu yüksek gelecek derken ENAG'dan ürküten rakam: Yüzde 200'lere çıkabilir
Mayıs 2022 enflasyonu beklenirken TÜİK'e alternatif enflasyon açıklayarak tepkilerin hedefinde olan Enflasyon Araştırma Grubu son verileriyle gündem oldu. ENAG, yüzde 156.86 olarak ölçtüğü yıllık enflasyonun önlem alınmaması halinde yüzde 200’lere ulaşabileceği uyarısında bulundu.Abone ol
TÜRKİYE'nin Mayıs ayı enflasyon rakamları Haziran başında açıklanacak. TÜİK tarafından Nisan ayında enflasyon aylık bazda %7,25, yıllık bazda yüzde 69.9 olarak açıklanmıştı. Gıda enflasyonu ise 89.1'e vurmuştu. ENAG ise Nisan ayı enflasyonunu %8,68, yıllık enflasyonu ise %156,86 olarak duyurmuştu.
Mayıs enflasyonunun daha da yüksek geleceği söylenirken ENAG'dan gelen son açıklama ürküttü. Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, enflasyonun yüzde 200'lere çıkabileceği uyarısında bulundu. ENAG ENAG'ın Enflasyon ve Kur Raporu'nda Türkiye ekonomisinin 2020'de büyümediği aksine iki haneli küçüldüğü öne sürüldü.
Raporda şu ifadeler yer aldı:
-"2020 ve 2021 yıllarında her ne kadar resmi verilerde göre reel ekonomik büyüme oranları pozitif olarak sunulsa da, Türkiye ekonomisinde özellikle 2020 yılında çift haneli reel küçülme olduğunu ekonometrik modeller ortaya çıkarmıştır.
-"Bozulan finansal piyasa dengesi, kamu maliyesi ve yine ekonominin gerçekleriyle uyumlu olmayan reel büyüm oranları ülke iflas risk primi olan CDS oranını 730’lara çıkararak dış borçlanmayı, borcu yeniden finanse etmeyi ve en önemlisi de yeni verimli yatırımları engellemiş ve engellemeye devam etmektedir.
-"CDS priminin 730’larda olması dış borçlanma ve borcu çevirme aşamasında döviz maliyetini yıllık iki hanelere çıkarmasıyla karşılık bulur.
-"Resmi verilere göre enflasyonun üç haneli olması, ENAGrup ölçümlerine göre de %200’leri bulması olasılığı gittikçe artmaktadır.
-Baz etkisine güvenerek enflasyon oranını aşağıya çekme politikasının da bu trende etki etmeyeceği gerçeğiyle, karar vericilere enflasyonun ateşini alacak ek tedbirlere gitmeleri tavsiyesini vermek isteriz."
MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON RAPORU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) "Mayıs 2022, Finansal İstikrar Raporu"nu yayımladı. Raporda "Küresel gıda güvenliğindeki artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviyenin etkisiyle küresel ölçekte yüksek enflasyon devam etmektedir" ifadesine yer verildi. Raporda genel değerlendirme bölümünde yer alan ana başlıklar şöyle:
-Rusya-Ukrayna çatışması ve Çin’de artan vaka sayılarına karşı alınan karantina önlemleri küresel iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır.
-2021 yılı genelinde iç ve dış talebin katkısıyla güçlü bir seyir izleyen iktisadi faaliyet, 2022 yılı ilk çeyreğinde de bu seyrini korumuştur.
-Hane halkı borçluluğu, iktisadi faaliyetin güçlü seyrinin de etkisiyle 2020 yılı 3. çeyreğinden itibaren azalmış olup, seviye olarak GOÜ ortalamasının oldukça altında bulunmaktadır.
-Reel sektörün finansal yükümlülüklerinin finansal varlıklara oranındaki ılımlı seyir korunurken, firmaların likidite, kârlılık ve borç ödeme göstergelerindeki iyileşme eğilimi güçlenerek devam etmektedir.
-2022 yılı itibarıyla hızlanan kredi büyümesinde TL firma kredisi kullandırımlarının etkili olduğu görülmektedir.
-Kredilerin amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşmasını temin etmek amacıyla güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkileri yakından takip edilmektedir.
-Bankacılık sektörü aktif kalitesindeki güçlü görünüm korunmaktadır. -Bankaların kısa ve uzun vadeli likidite göstergelerindeki olumlu görünüm devam ederken, sektörün likidite risklerini yönetebilecek güçlü tamponları bulunmaktadır.
-Banka bilançolarında TL ve YP cinsi aktif ve pasifler arasındaki vade uyumsuzluğu belirgin ölçüde iyileşmiştir.
-2021 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanma eğiliminde olan bankacılık sektörü kârlılığı, son iki çeyrekte artışını sektör geneline yaygın şekilde güçlenerek sürdürmüştür.
-Bankalar olası risklere karşı güçlü sermaye yapısını korumaktadır.