Meteoroloji'den kritik uyarı çok fena geliyor İstanbul için de saat verildi! Kocaeli, Sakarya, Düzce...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Bugün İstanbul, Kocaeli dahil pek çok şehirde sağanak yağış görülecek. Öte yandan sıcaklık da artmaya devam edecek. Hafta sonu planı yapacaklar da aman dikkat! İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının artarak, batı kesimlerde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısında hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.
Öte yandan bugün birçok şehirde sağanak yağış var. O iller şöyle sıralandı:
İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan
İstanbullular dikkat!
Bugün İstanbul'da Anadolu yakasında öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Marmara: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.