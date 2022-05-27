Türkiye Kupası'nı Sivasspor kazandı! Kayserispor'u uzatmada 3 golle yendi

TÜRKİYE Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi biletini de aldı.

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Türkiye Kupası final maçında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten ve uzatmalara giden müsabakayı 3-2 kazanan Sivasspor kupayı kaldıran taraf oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Sivasspor'a zaferi getiren goller Appindangoye (60), Gradel (95) ve Konate'den (113) geldi. Kayserispor'un sayılarını ise Ramazan Civelek (33) ve İlhan Parlak (107) kaydetti.

Rıza Çalımbay'ın ekibi bu sonuçla Türkiye'yi 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı. Sivasspor, Avrupa Ligi'ne play-off turundan giriş yapacak.

Sivasspor kupayı ilk kez kazandı

Sivasspor, tarihindeki ilk Türkiye Kupası şampiyonluğunu tattı. Türkiye Kupası'nda bu sezona dek en fazla yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Sivas temsilcisi ilk kez çıktığı finalden galip ayrıldı.

Kayserispor: 2 - 3 :Sivasspor

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah (Dk. 100 Cardoso), Carole, Kemen (Dk. 100 İlhan Parlak), Ramazan Civelek (Dk. 90+3 İbrahim Akdağ), Bertolacci (Dk. 84 Campanharo), Emrah Başsan, Thiam (Dk. 100 Abdulkadir Parmak), Mustafa Pektemek (Dk. 78 Gavranovic)

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 99 Kayode), Ulvestad (Dk. 120+3 Kerem Atakan Kesgin), Fajr (Dk. 120+3 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 117 Goutas), Yatabare (Dk. 111 Konate)

Goller: Dk. 33 Ramazan Civelek, Dk. 107 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Appindangoye, Dk. 95 Gradel, Dk. 113 Konate (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Carole, Dk. 105 İbrahim Akdağ, Dk. 120+3 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 97 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 120+2 Konate (Demir Grup Sivasspor)