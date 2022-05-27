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FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

Ankara merkezli 23 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 97 şüpheliden 32’si yakalandı.

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Örgütün mülki idare yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin sabit hatlar üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişime geçtikleri belirlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; Büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ayrıca bugüne kadar yürütülen soruşturmalar çerçevesinde örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan, tamamının daha önceden görevden ilişiği kesilmiş olup bir kısmı hakkında da soruşturma/kovuşturma yürütülmekle birlikte yeni deliller elde edilen ve elde edilen bu delillerin niteliğine göre; 42 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara merkezli 23 ilde, 27.05.2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına, 55 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğ edilmesine karar verilmiştir. Gözaltına alınmalarına karar verilen şüphelilerden 32’si yakalanmış olup diğerlerinin yakalanmasına yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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