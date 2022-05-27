BIST 2.451
DOLAR 16,37
EURO 17,61
ALTIN 975,51
HABER /  GÜNCEL

Mustafa Varank: Uzay lüks değil, ben gidemem klostrofobim var

Mustafa Varank: Uzay lüks değil, ben gidemem klostrofobim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaya bir Türk vatandaşının gönderileceğini açıklamasının ardından heyecan başladı. "Uzay bir lüks değil. Yarış hatta artık savaş" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kendisinin gidemeyeceğini söyledi.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay programını anlatırken "Siz gitmek ister miydiniz?" sorusuna Varank, "Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısından sonra yaptığı "Bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi sürecini başlatıyoruz" açıklamasının ardından konuya ilişkin detaylar belli olmaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'uzaya gitme' kriterlerini açıklamıştı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığıaçıklamada aranan özellikleri şöyle anlattı:
“Genç ve dinamik olmalı. 10 yıl mecburi hizmeti olacak. Türkiye’de konferanslar verecek. Uzay İstasyonu’nda bilimsel çalışmalar, deneyler yapacak. Buna uygun bir üniversiteden mezun olmalı. Sağlık şartları önemli. Tansiyonu olmayacak, örneğin ameliyat geçirmemiş olacak. Psikolojik testten geçecek. Uzaya gitmeden önce yaklaşık 8 aylık bir eğitim alacak."

Fırat'ın "Siz gitmek ister miydiniz?" sorusuna Varank, "Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var" diye yanıt verdi.

'Uzay bir lüks değil'
"Uzay bir lüks değil. Yarış hatta artık savaş" diyen Varank, Rusya, Ukrayna’nın altyapısını vurunca Elon Musk’ın uyduları ile Ukrayna harekete geçebildi. Uzay alanında yetişmiş gençler var, bu adımları atmazsak ben onlara ne alternatif sunacağım? Muhtarlara özel kalem mi yapacağım? Sonraki hedeflerimiz aya insansız hava aracı göndermek, tüm uydu kabiliyetini tek elde toplamak, en büyük gözlemevini kurmak" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu! Flaş gelişme
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu! Flaş gelişme
Sinema biletlerindeki karar yıl sonuna kadar uzatıldı
Sinema biletlerindeki karar yıl sonuna kadar uzatıldı
Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti!
Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti!
Cuma mesajları resimli kısa hayırlı cumalar kutlama sözleri Mayıs-2022
Cuma mesajları resimli kısa hayırlı cumalar kutlama sözleri Mayıs-2022
Meksika'da restoran basan silahlı kişiler 4 kişiyi öldürdü
Meksika'da restoran basan silahlı kişiler 4 kişiyi öldürdü
İstanbul'da feci kaza! İşçi servisi kamyona çarptı yaralılar var
İstanbul'da feci kaza! İşçi servisi kamyona çarptı yaralılar var
Transfer merkezinde soygun girişimi teşebbüste kaldı
Transfer merkezinde soygun girişimi teşebbüste kaldı
Sosyal medya düzenlemesi Meclis'te! Gerçeğe aykırı bilgi yayana hapis cezası
Sosyal medya düzenlemesi Meclis'te! Gerçeğe aykırı bilgi yayana hapis cezası
Kadına karşı şiddete ceza arttı! Yürürlüğe girdi "ısrarlı takip" suç olacak
Kadına karşı şiddete ceza arttı! Yürürlüğe girdi "ısrarlı takip" suç olacak
İzmir’de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti
İzmir’de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti