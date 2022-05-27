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İzmir’de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir’de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

İZMİR’in Bornova ilçesinde, kocası tarafından tabancayla vurulan kadın olay yerinden hayatını kaybederken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 14. katta bulunan evinde olan Rojda Şayla (43) bir süredir aralarında sorun olduğu ileri sürülen kocası N. Ş.’nin eve gelerek tabancayla ateş açması sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, suç aletini olay yerinde bırakan şüpheli, hızla kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şayla’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Şayla’nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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