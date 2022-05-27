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Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı! Karar Resmi Gazete'de

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı! Karar Resmi Gazete'de

Şeker ithalatı için Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

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400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar' yürürlüğe girdi.

Gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır
Karara göre, 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenecek. Tarife kontenjan çerçevesinde ithal edilecek şekerden gümrük vergisi alınmayacak.

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