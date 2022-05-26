MGK toplantısı sonrası kritik mesaj: Güney sınırındaki operasyonlar milli ihtiyaçların gereği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yayınlanan bildiride beklenen sınır ötesi harekat vurgusu da yer aldı.

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Bir araya gelen kurulun toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat sürdü. Toplantının ardından 7 maddelik bildiri yayınlandı.

Bildiride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalanmalarına karşı hayata geçirilmesinin sinyallerini verdiği sınır ötesi harekata ilişkin detaylı vurgular yer aldı.

"İlave tedbirler görüşülmüştür"

Bildirinin ilgili kısmında, "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.

"Sınır ötesi harekatlar milli güvenlik ihtiyacının gereğidir"

Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.

"Operasyonlar komşuların güvenliğini de sağlayacak"

bu harekatların komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlanacağının altı çizilmiştir." denildi.

Bildirine gündemdeki diğer güvenlik konularına ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

Mensubu olduğumuz uluslararası kuruluşlarda ve ittifaklardaki yükümlülüklerinin gereğini her daim müttefiklik ruhu ve hukukuyla, ahde vefa ilkesine uygun bir şekilde yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmış; bilhassa insanlığın ortak düşmanı olan terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur.

Ukrayna-Rusya savaşı

Ukrayna ve Rusya savaşına yönelik olarak; Ukrayna ve Rusya savaşının durdurulması ve barışçıl çözüme giden yolun açılması için vakit kaybetmeksizin kapsamlı ateşkes ilanı gerektiğinin altı çizilmiş, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde ulaşılacak bir çözümün bölgemizde kalıcı barışın çözülmesine esas teşkil edeceği kaydedilmiştir.

"Yunanistan'ın Egedeki kışkırtıcı eylemleri"

Uluslararası hukuku ve taraf olduğu anlaşmaları ihlal eden Yunanistan'ın Ege denizinde tedricen artan kışkırtıcı eylemleri ve işbirliği anlayışıyla hareket edilmesi gereken ittifakları istismar etmeye yönelik gayretleri ele alınmış, milletimizin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda kararlı tutumumuzun tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulanmıştır."