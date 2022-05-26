BIST 2.451
DOLAR 16,33
EURO 17,54
ALTIN 969,59
HABER /  EKONOMİ

Poşetten 3,8 milyar lira tasarruf ettik! Kullanım yüzde 65 azaldı

Poşetten 3,8 milyar lira tasarruf ettik! Kullanım yüzde 65 azaldı

Marketlerdeki ücretli poşet uygulaması çevre kirliliğinin azalmasına verdiği katkı kadar tasarrufta sağladı. 3 buçuk yıla yaklaşan uygulama sonucunda poşet kullanımı yüzde 65 azaldı. Böylece 550 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Plastik ham madde ithalinin azalması nedeniyle de 3,8 milyar Türk lirası (TL) tasarruf sağlandı. Bu tasarruf ile birlikte 22 bin 746 ton sera gazı salımı da engellendi.

Abone ol

TÜRKİYE'de yılda 45 milyar adet kullanılan plastik poşetler 1 Ocak 2019'da ücretli hale getirildi. Yasa gereği 25 kuruşluk poşetin 15 kuruşu çevre projelerinde kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına aktarılıyor.

550 bin ton atık önlendi
Uygulamayla 2019-2021 yıllarında plastik poşet kullanımında yaklaşık yüzde 65'lik azalma sağlandı. Bu azalma oranıyla plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu dolayısıyla çevreye atılmasının da önüne geçildi. Bu azalmayla Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önemli oranda önlendi. Bu şekilde uygulama döneminde yaklaşık 3,8 milyar Türk lirası (TL) tasarruf edildi. Bu tasarruf ile birlikte 22 bin 746 ton sera gazı salımı da engellendi.

Vatandaşın davranışı değişti
Uygulama vatandaş davranışları üzerinde de etkili oldu. Vatandaşlarda konuya ilişkin bilgi ve farkındalık seviyesi oluştu. Ciddi anlamda davranış değişikliği gerçekleşti. Toplumda bez çanta, file gibi çok kullanımlık taşıma ekipmanı kullanımı yaygınlaştı.

2019 yılında başlatılan uygulama dahilinde plastik poşetler boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 kuruştan satılırken bu tutar 3 yılda değişiklik yapılmadan 25 kuruş olarak uygulanmaya devam ediyor.

(YENİ ŞAFAK)

ÖNCEKİ HABERLER
Kira kontratında tahliye taahhüdü oyunu! Fırsatçı ev sahiplerinin iştahı kabardı
Kira kontratında tahliye taahhüdü oyunu! Fırsatçı ev sahiplerinin iştahı kabardı
ABD'den Türkiye açıklaması! Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası harekete geçtiler
ABD'den Türkiye açıklaması! Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası harekete geçtiler
Jan Vesely Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor iddiası Barcelona ile anlaştı
Jan Vesely Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor iddiası Barcelona ile anlaştı
Nalan'ın babası kim Camdaki Kız kitabına göre nasıl bir araya gelecekler?
Nalan'ın babası kim Camdaki Kız kitabına göre nasıl bir araya gelecekler?
TikTok'a rakip olacak çıkan YouTube Shorts'dan kullanıcıları üzecek haber
TikTok'a rakip olacak çıkan YouTube Shorts'dan kullanıcıları üzecek haber
CHP'li Ünal Çeviköz Finlandiya basınına konuştu NATO açıklaması olay oldu AK Parti'den sert tepki
CHP'li Ünal Çeviköz Finlandiya basınına konuştu NATO açıklaması olay oldu AK Parti'den sert tepki
NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya tarih verdi: O zamana kadar Türkiye'nin isteklerini yerine getirmezseniz...
NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya tarih verdi: O zamana kadar Türkiye'nin isteklerini yerine getirmezseniz...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi ve PKK'lı yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi ve PKK'lı yakalandı
Hayri evli mi karısı kim Camdaki Kız Hayri'nin 3 kızı ve karısı Türkan'ın hikayesi
Hayri evli mi karısı kim Camdaki Kız Hayri'nin 3 kızı ve karısı Türkan'ın hikayesi
Bursa'da bir haftalık yasak kararı! Protesto, eylem ve etkinliklere izin yok
Bursa'da bir haftalık yasak kararı! Protesto, eylem ve etkinliklere izin yok