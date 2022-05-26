Jan Vesely Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor iddiası Barcelona ile anlaştı

Fenerbahçe Beko'da son yılların sembol isimlerinden olan Jan Vesely, sarı lacivertli takımla yol ayrımında. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Çek uzunun, Barcelona ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe Beko'da 2014-15 sezonundan bu yana forma giyen Jan Vesely, başarılarla dolu 8 yılın ardından sarı lacivertli kulüpteki macerasını noktalıyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; THY EuroLeague'de son iki sezonu şampiyonluk hedefinden uzakta tamamlayan Barcelona, sezon sonunda Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona erecek olan Çek uzunu kadrosuna katmak istiyor.

3 yıllık sözleşme senelik maaşı 1.8 milyon euro

Socrates Dergi'den Uğur Ozan Sulak'ın haberine göre ise; tüm sözleşme tekliflerini reddeden Brandon Davies'in yerini doldurmak için harekete geçen Barcelona, Jan Vesely ile anlaşma sağladı. Barcelona ile 3 yıllığına anlaşan Çek yıldızın yılda 1.8 milyon Euro kazanacağı ve vergiler dahil Barcelona'ya yıllık maliyetinin 2.5 milyon Euro'yu bulacağı kaydedildi.

Söz konusu transferle ilgili resmi açıklamanın sezon sonunda yapılacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe Beko tutmak istiyor

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun, yıldız oyuncusunu takımda tutabilmek için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Sarı lacivertli kulübün, Çek uzun hakkında son kararını ING Basketbol Süper Ligi play-offlarının ardından vereceği belirtildi.

"Henüz o da emin değil"

Tomas Satoransky, geçtiğimiz günlerde Barcelona’ya dönüşü ve Jan Vesely iddiaları hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Vesely iddialarını yalanlamayan ve hatta doğrular şekilde konuşan Satoransky, "Ben şahsen nereye gideceğime karar vermedim. Barcelona’nın Jan Vesely ile ilgilendiğini gördüm. Eğer beraber oynarsak tabii ki mutlu olurum ancak henüz o da emin değil." demişti.

Sembol isimlerinden

Partizan'daki 3 başarılı yılın ardından 2011 NBA draftında 6. sıradan seçilerek Washington Wizards'a giden Jan Vesely, başarısız NBA kariyeri sonrası 2014'te Fenerbahçe Beko kadrosuna katılmıştı. Çek basketbolcu, ortaya koyduğu performansla uzun yıllardır sarı-lacivertli ekibin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.