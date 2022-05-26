Nalan'ın babası kim Camdaki Kız kitabına göre nasıl bir araya gelecekler?

Kanal D'nin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizisi Camdaki Kız özellikle son bölümlerde heyecanla izleniyor. Nalan'ın annesi bildiği Feride'nin aslında anneannesi olduğunu öğrenmesi ile iyice artan heyecan devam edecek. Peki Nalan'ın babası kim, yaşıyor mu? Camdaki Kız kitabına göre Nalan'ın babası resim öğretmeni.

Abone ol

Camdaki Kız bu akşam nefes kesen bir bölümle daha ekrana gelecek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi son bölümlerde Hayri ve Nalan'ın alevlenen aşkıyla seyirciyi içine çekse de ilerleyen bölümlerde işin rengi değişecek. Camdaki Kız kitabına göre Nalan'ın babası yaşıyor mu, gerçek babası kim?

Nalan'ın hikayesi: Nalan Ankara'da dünyaya gelir. Doğumunda annesi hayatını kaybeder. Hayatına anneannesi ve dedesinin yanında devam eder. Annesinin küçük yaşta yaptığı doğumun ardından insanların baskısından ötürü İstanbul'a taşınırlar.

Anneannesi ve dedesi gerçek annesi ve babası değil: Ancak Nalan, anneanne ve dedesini öz anne babası sanmaktadır. Annesi ise onu büyük bir baskı ile büyütmektedir. Hatta Nalan, bu baskılar dolayısıyla okula başladığında konuşamaz. Öğretmenleri zekasında bir sorun olduğunu düşünür. Ancak bu sorun zaman içinde aşılır.

Hayatı, bir camın önünde başkalarının hayatını izlemekle geçen Nalan, bir iç mimar olur ve bir şirkette işe başlar. Zaman için bu şirketin sahibinin oğlu Sedat ile evlenir. Evliliğin ardından işi bırakır. Ancak Sedat'la yaptığı evlilikte de aradığı ilgi ve sevgiyi bulamaz

Feride Hanım'ın intiharı: Babası kalp krizi sonucunda hayatını kaybeder. Nalan gerçekleri babasının vefatından sonra annesinden öğrenir. Annesi bir süre sonra intihar ederek hayatına son verir. Nalan, bu süre zarfında, aile baskısıyla hamile kalır. Doğum yaptıktan sonraki 3 gün içinde bebeği ölür.

Bu olaylardan sonra Nalan duygusal bir travma yaşayan Nalan, işyerine geri döner. Bu sıralarda da Hayri onun şoförlüğünü yapmaktadır.

Hayri 3 çocuk babası: Hayri, yoksul bir ailede büyür. Çocuk yaşlarda sık sık babasının şiddetine maruz kalan Hayri, henüz 6 yaşındayken annesi vefat eder. 10 yaşına geldiğinde ise kardeşi hayatını kaybeder. Bu kayıplar Hayri'de büyük yaralar açar. Babası ikinci evlilik yapar. Üvey annesi Hayri'yi öz çocuklarından ayırarak Hayri'ye kötü bir çocukluk dönemi yaşatır.

Hayri, askerden döndükten sonra üvey annesinin uygun bulduğu komşunun kızı Türkan ile evlenir. Evlendikten sonra üvey annesi, üvey kardeşleri ve babası ile bir evin içinde yaşarlar. Hayri'nin bu evliliğinden 3 çocuğu olur. Daha sonra Hayri, Nalan'ın aile şirketinde işe başlayınca Nalan'a karşı duygular beslemeye başlar.

Nalan ve Hayri'nin hikayesi:

Aslında roman, Nalan ve Hayri'nin hikayesi ile başlamaktadır. romanın başladığı kısım, aslında final kısmını anlatmaktadır. Hikaye şöyle gelişir... Nalan'ın doğum gününde, eşi onun doğum günü hatırlamaz. Nalan da yakın zamanda hem annesini hem babasını hem de evladını kaybetmiştir. Eşinin yanında olmayışına üzülen Nalan'ın yanında Hayri olur. Nalan zaman içinde Hayri'nin ilgisini fark etmeye başlar. Ancak Hayri'nin evli ve çocuklu olduğunu bilmez. Zaman içinde Nalan da eşi Sedat'tan ayrılmaya karar verir. Eşinden ayrılıp Hayri ile bir yaşam sürmeyi hayal eder. Boşanma kararı alan Nalan'a Sedat'ın, ailesi ne kadar karşı çıksa da maddi bir şey talep olmadan boşanma gerçekleşir. Nalan boşandıktan sonra Hayri ile bir ilişki yaşamaya başlar. Daha sonra Hayri'nin evli olduğunu öğrense de bu durumu kabullenir. Hatta Hayri'nin resmi nikahlı eşi ve çocukları ile görüşür.

Hayri'nin ölümü: 7 yılın ardından Hayri, Nalan'dan ayrılmaya karar verir. Daha önce eşini Nalan ile aldatan Hayri bu kez de Nalan'ı bir Laz kızı ile aldatır. Ancak Nalan bu ayrılığı kabullenmez ve intihar girişiminde bulunur. Durum böyle olunca Hayri, Nalan'ı bir psikologa götürmeye başlar. Nalan, psikolog seanslarından sonra iyileşmeye başlar ve Hayri'nin olmayışını kabullenir. Daha sonra kafa karışıklığı yaşayan Hayri, bu Laz kızıyla evlenmekten vazgeçince Bu Laz kızı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülür.

Kitabın sonunda ne oluyor: Hayata bir şekilde tutunmayı başaran Nalan, başarılı bir imar olur. Diğer yandan da resim kursuna gider. Resim kursundaki hocası babası çıkar.