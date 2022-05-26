ABD'den Türkiye açıklaması! Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası harekete geçtiler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliğinin Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağına ilişkin açıklaması hatırlatılarak Washington'ın Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna sözcü şu yanıtı verdi:

"Türk müttefiklerimizle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden ve bakanlıktan yaptık."