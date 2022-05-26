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Finlandiya medyası CHP'li Ünal Çeviköz'ün röportajını sözde Kürdistan haritası ile yayınladı

Finlandiya medyası CHP'li Ünal Çeviköz'ün röportajını sözde Kürdistan haritası ile yayınladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Bingöl Hişyar Özsoy'un Türkiye'yi Finlandiya basınına şikayet etmesi büyük tepki topladı. Öte yandan CHP ve HDP'li vekillerin röportaj verdiği Finlandiya medyasından Helsingin Sanomat isimli haber sitesinin sözde Kürdistan haritası paylaşması dikkat çekti.

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TÜRKİYE'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destekten ötürü NATO üyeliklerine karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'e destek veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Bingöl Hişyar Özsoy, Finlandiya medyasından Helsingin Sanomat'a verdiği röportajla Türkiye'yi şikayet etti.

Büyük tepki toplayan röportajda Çeviköz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirterek, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" dedi.

"Neden Türk hükümetini memnun etmeye çalışıyorsunuz"
HDP'li Özsoy da Finlandiya'nın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önem veren tarafsız bir ülke olduğunu belirterek, "Finli ve İsveçli politikacıların ve hükümetlerin nasıl bu kadar savunmacı bir duruş sergilediklerine gerçekten şaşırdık. Finlandiya'nın neden Türk liderliğini memnun etmek ve taviz vermek için yola çıktığını anlamak bizim için zor. Gülünç görünüyor" ifadelerini kullandı.

Harita skandalı

CHP ve HDP'li vekillerin skandal ifadeler içeren röportajı eleştirileri beraberinde getirdi. Öte yandan röportajdaki harita ayrıntısı da gözlerden kaçmadı. Helsingin Sanomat isimli haber sitesi vekillerin demeçlerinin yer aldığı satırların arasına sözde Kürdistan haritası yerleştirdi. Sözde haritaya, "Kürdistan bir kaç devletin topraklarına yayılıyor" başlığı atıldı.

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