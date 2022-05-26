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AK Parti ve MHP'nin Sosyal Medya teklifi TBMM'de

AK Parti ve MHP'nin Sosyal Medya teklifi TBMM'de

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Sosyal Medya teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Yanıltıcı haber yapanlara yaptırım geliyor.

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AK Parti tarafından hazırlanan 69 maddelik kanun teklifi, bayram öncesinde MHP’ye sunulmuştu. Teklif ile “gerçek hayatta suç olanın internet ortamında da suç olmasının” temel ilke olarak kabul edilmesi; mahkemeler tarafından “yalan ya da dezenformasyon” içeren haberlerin tespit edilmesi, internet haber siteleriyle ilgili “internet medya kanunu” getirilmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

Teklifin önümüzdeki ay, TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyordu.

Bayram tatili sonrasında AK Parti ve MHP, yasa teklifi çalışmalarına hız verdi. Milletvekilleri dün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda bir araya geldi. “Kapalı” toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın başkanlık ettiği öğrenildi.

Toplantıda; bant daralmadan reklam yasağına kadar "sosyal medya üzerinde uygulanacak yaptırımların" masaya yatırıldığı belirtildi.

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