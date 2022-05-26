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Ukrayna'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: En yüksek noktaydı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: En yüksek noktaydı

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk teklifinde bulunan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye en başarılısı oldu. Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı da esasen müzakere sürecindeki en yüksek noktaydı" şeklinde konuştu.

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UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk sürecine ilişkin sorusu üzerine Kuleba, "Türkiye farklı gerekçelerle arabuluculuk teklifinde bulunan ülkelerden biriydi. Türkiye en başarılısı oldu. Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı da esasen müzakere sürecindeki en yüksek noktaydı" dedi.

Dmitro Kuleba, İstanbul'daki toplantının ardından müzakere sürecinin çöktüğünü belirterek iki ülke arasında müzakereleri yapan çalışma grubunun en son ne zaman toplandığını bile hatırlamadığını söyledi.

Rusya'nın sürekli olarak, "Ukrayna'nın diplomasiye ihtiyacı yok. Ukrayna bizimle konuşmak istemiyor" şeklinde açıklamalar yaptığını belirten Kuleba, "Fakat bu bir örtbas etme operasyonu" ifadesini kullandı.

Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı karar imzalamasına da tepki göstererek, "İyi niyetli bir müzakere istiyorsanız böyle şeyler yapmazsınız. Bu kadar basit" ifadesini kullandı.

Kuleba, her savaşın diplomasi yoluyla sona erdirildiğini, bununla beraber Rusya'nın tankıyla, topuyla ve uçaklarıyla Ukrayna'ya saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

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