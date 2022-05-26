Amerikalı dünyaca ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Amerikalı dünyaca ünlü aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybettii. Menajeri Jennifer Craig, Liotta'nın film çekimi için bulunduğu yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.Abone ol
Goodfellas filmiyle tanınan oyuncu Ray Liotta, film çekimi için gittiği Dominik Cumhuriyet’inde uykusunda hayata gözlerini yumdu.
'Düşler Tarlası' (Field of Dreams) filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, 'Sıkı Dostlar' (Goodfellas) filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Menajeri ölüm haberini duyurdu
Menajeri Jennifer Craig, yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ray Liotta filmleri ve dizileri
Son olarak Broken Soldier (2022) filminde rol alan ve çekimleri tamamlanan El Tonta ile Cocaine Bar filmlerinin seyirciyle buluşmasını bekleyen Ray Liotta'nın kariyeri boyunca imza attığı projeler
2021 Hanna
2021 The Many Saints of Newark
2021 No Sudden Move
2021 Syndrome K
2020 Hubie'nin Cadılar Bayramı
2020 Fast Times at Ridgemont High Table Read
2019 Evlilik Hikayesi
2016-2018Shades of Blue
2018 Simpson Ailesi
2018 Great News
2017 Young Sheldon
2017 Unbreakable Kimmy Schmidt
2016 Flock of Dudes
2016 Modern Family
2015 Campus Code
2015 Go with Me
2015 The Making of the Mob
2015 Texas Rising
2014 The Money
20143 30 for 30
2014 Elçiyi Öldür
2014 Yeşil Ejderhaların İntikamı
2014 Günah Şehri: Uğruna Öldürülecek Kadın
2014 David Guetta Feat. Sam Martin: Lovers on the Sun
2014 Benzer Sesler
2014 Better Living Through Chemistry
2014 Muppets Aranıyor
2013 Suddenly
2013 IPawn
2013 Mob of the Dead
2013 The Devil's in the Details
2012 Abominable Christmas
2012 NTSF:SD:SUV
2012 Dear Dracula
2012 Yellow
2012 The Iceman
2012 Breathless
2012 Kibarca Öldürmek
2012 Wanderlust
2012Ticket Out
2011 The League
2011 The Entitled
2011 Field of Dreams 2: Lockout
2011 The River Murders
2011 Street Kings 2: Motor City
2011 All Things Fall Apart
2011 Detaylar
Peter Mazzoni
2011 The Son of No One
2010 Kardeşimden Sonra
2010H annah Montana
2010 Snowmen
2010 Çılgın bir gece
2010 Crazy on the Outside
2009 Youth in Revolt
2009 La linea
2009 Powder Blue
2009 Gözüm Üstünde
2009 Sınırı Geçmek
2008 Sünger Bob Kare Şort
2007 Arı
2007İsyan
2006-2007 Smith
2007 Özgürlük Savaşçısı
2007 Çılgın motorcular
2006 Smokin' Aces
2006 Comeback Season
2006 Local Color
2006 Even Money
2005 Slow Burn
2005 Tabanca
2004 Control
2004 ER
2004 Son Perde
2003 Kimlik
2002 Ticker
2002 Point of Origin
2002 John Q
2001-2002 Just Shoot Me!
Henry Oak
2001 Family Guy
2001 Beyaz Şeytan
2001 Heartbreakers
2001 Hannibal
2000 A Rumor of Angels
2000 Pilgrim
1999 Forever Mine
1999 Uzaylı Kuklalar
1998T he Rat Pack
1998 Phoenix
1997 Güçlüler Bölgesi
1997 Türbülans
1996 Unforgettable
1995 Frasier
1995 Uçan fil
1994 Corrina, Corrina
1994 Dönüş yok
1992 Kanunsuz Giriş
1992 Article 99
1991 Women & Men 2: In Love There Are No Rules
1990 Sıkı Dostlar
1989 Düşler Tarlası
1988 Dominick and Eugene
1987 Arena Brains
1986 Vahşi Bir Şey
1985 Our Family Honor
1984 Mike Hammer
1983 Casablanca
1978-1981 Another World
1981 Crazy Times
1980 Hardhat and Legs