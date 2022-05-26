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Bülent Arınç geçmişteki sözlerini unutup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi

Bülent Arınç geçmişteki sözlerini unutup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, dış politikada "Kapıyı sert çarpmamak lazım" dedi. Ancak kendisi de Esad'la ilgili "Esad'a destek olanlara yazıklar olsun" demişti.

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Bülent Arınç, TV5 kanalında katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bülent Arınç, dış politikaya ilişkin geçmişte söylenen sözlere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Bülent Arınç  "Şimdi Yunanistan ile sorunlarımız var. Hatta sayın Cumhurbaşkanı 'Miçotakis benim için bitti' diyor. Bir zamanlar 'Davos benim için bitti' demesi gibi. Dış politika ve siyasette kapıları çok sert çarpmamak lazım. Buna da inanırım. Türk dış politikasında bunun da örnekleri var: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır; Türkiye'nin çıkarlarıdır. Ebedi dostluk ve ebedi düşmanlık yoktur. Bugün Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ama geçmişteki sözlerimiz ve hareketlerimiz bize engel olmamalıdır" dedi. 

'Esad'a destek olana yazıklar olsun'
Ancak geçmişte Bülent Arınç da başta Suriye olmak üzere birçok ülke başkanı hakkında sert sözler dile getirmişti. Bunlardan en bilindiği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilgiliydi. 2011 yılında Esad'la ilgili "Esad'a destek olana yazıklar olsun" sözlerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli'ye tepki 
Bülent Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan çıkabiliriz" açıklamasına da tepki göstererek, " Bu değerlendirilecek bir şey değil. Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum. 'NATO'dan çıkalım, AYM'yi kapatalım' bu siyaset tarzına ben alışık değilim" diye konuştu. 

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