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Eskişehir'de serinlemek için nehre giren iki genç boğuldu

Eskişehir'de serinlemek için nehre giren iki genç boğuldu

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.

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ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştıkları öğrenilen Afganistan uyruklu Kadir Nasiri (19) ile Kerametullah Muradi (20), Sakarya Nehri'ne girdi.

Akarsu kenarında yürüyen bir kişi su üstünde bir gencin hareketsiz olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Boğularak ölen gençlerin cansız bedenleri ekipler tarafından sudan çıkarılarak Çifteler Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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