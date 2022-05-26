CHP'li Ünal Çeviköz'ün Finlandiya medyasına yaptığı açıklamalara Ümit Kocasakal'dan sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Bingöl Hişyar Özsoy'un Türkiye'yi Finlandiya basınına şikayet etmesi büyük tepki topladı. Prof. Dr. Ümit Kocasakal da olaya tepki gösteren isimlerdendi.

Abone ol

TÜRKİYE'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destekten ötürü NATO üyeliklerine karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'e destek veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Bingöl Hişyar Özsoy, Finlandiya medyasından Helsingin Sanomat'a verdiği röportajla Türkiye'yi şikayet etti.

Büyük tepki toplayan röportajda Çeviköz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirterek, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" dedi.

"Neden Türk hükümetini memnun etmeye çalışıyorsunuz"

HDP'li Özsoy da Finlandiya'nın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önem veren tarafsız bir ülke olduğunu belirterek, "Finli ve İsveçli politikacıların ve hükümetlerin nasıl bu kadar savunmacı bir duruş sergilediklerine gerçekten şaşırdık. Finlandiya'nın neden Türk liderliğini memnun etmek ve taviz vermek için yola çıktığını anlamak bizim için zor. Gülünç görünüyor" ifadelerini kullandı.