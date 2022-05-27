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Transfer merkezinde soygun girişimi teşebbüste kaldı

Transfer merkezinde soygun girişimi teşebbüste kaldı

BURSA'da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı çalmak isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalandı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 22:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan şüpheli, cadde üzerinde bulunan bir bankanın transfer merkezinde para sevkiyatı yapıldığı sırada hırsızlık teşebbüsünde bulundu. Şüpheli, banka görevlisinin araçtan alıp, merkeze taşıdığı ve içerisinde 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı almak istedi. Çantayı alan şüpheli, kaçmak istediği sırada özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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