Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu! Flaş gelişme

MALTEPE Belediyesi'nde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden, 3'ü kamu görevlisi 5'i tutuklandı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 12'si tutuklama, 7'si adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Aralarında İBB Tasarım Müdür Yardımcısı H.B, Zeytinburnu Tapu Müdürü Y.C. ve Maltepe Belediyesinde görevli 1 memurun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.