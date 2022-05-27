BIST 2.451
DOLAR 16,37
EURO 17,59
ALTIN 976,26
HABER /  GÜNCEL

Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu! Flaş gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu! Flaş gelişme

MALTEPE Belediyesi'nde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden, 3'ü kamu görevlisi 5'i tutuklandı.

Abone ol

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 12'si tutuklama, 7'si adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Aralarında İBB Tasarım Müdür Yardımcısı H.B, Zeytinburnu Tapu Müdürü Y.C. ve Maltepe Belediyesinde görevli 1 memurun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere haklarında gözaltı kararı verilen 22 zanlıdan 21'i yakalanmıştı. 2 şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinema biletlerindeki karar yıl sonuna kadar uzatıldı
Sinema biletlerindeki karar yıl sonuna kadar uzatıldı
200 bin konut boşa çıkacak ev fiyatları tepetaklak olacak!
200 bin konut boşa çıkacak ev fiyatları tepetaklak olacak!
Cuma mesajları resimli kısa hayırlı cumalar kutlama sözleri Mayıs-2022
Cuma mesajları resimli kısa hayırlı cumalar kutlama sözleri Mayıs-2022
İYİ Parti cumhurbaşkanlığı planını açıkladı yetkileri böyle alınacak
İYİ Parti cumhurbaşkanlığı planını açıkladı yetkileri böyle alınacak
İstanbul'da feci kaza! İşçi servisi kamyona çarptı yaralılar var
İstanbul'da feci kaza! İşçi servisi kamyona çarptı yaralılar var
Transfer merkezinde soygun girişimi teşebbüste kaldı
Transfer merkezinde soygun girişimi teşebbüste kaldı
Sosyal medya düzenlemesi Meclis'te! Gerçeğe aykırı bilgi yayana hapis cezası
Sosyal medya düzenlemesi Meclis'te! Gerçeğe aykırı bilgi yayana hapis cezası
Kadına karşı şiddete ceza arttı! Yürürlüğe girdi "ısrarlı takip" suç olacak
Kadına karşı şiddete ceza arttı! Yürürlüğe girdi "ısrarlı takip" suç olacak
İzmir’de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti
İzmir’de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti
Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı! Karar Resmi Gazete'de
Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı! Karar Resmi Gazete'de